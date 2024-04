Pensionato trovato morto nel suo podere a Monreale

Nel Palermitano

Il medico legale ha accertato che sull'uomo non c'erano segni di violenza e la morte è avvenuta per arresto cardiaco

Stava lavorando nel suo podere a Monreale il pensionato di 75 anni che non aveva fatto rientro a casa. I familiari preoccupati hanno chiesto l’aiuto dei Vigili del fuoco. Le squadre di soccorso lo hanno trovato ieri a terra privo di vita. Fino a tarda sera sono andati avanti gli accertamenti dei Carabinieri della locale compagnia. Il medico legale ha accertato che sull’uomo non c’erano segni di violenza e la morte è avvenuta per arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.

