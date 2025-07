Pentito Mutolo al podcast di Fedez, il figlio del presidente del maxiprocesso querela il rapper

Diatribe

Il collaboratore di giustizia aveva sostenuto che la situazione nel maxiprocesso di Palermo fosse inizialmente "tranquilla" a causa della presenza di un presidente "che veniva dal civile e non capiva niente"

Annuncia querela contro Fedez Stefano Giordano, avvocato e figlio del presidente del maxiprocesso alla mafia Alfonso Giordano. «Con profonda indignazione e ferma disapprovazione, condanniamo le gravissime dichiarazioni rese nel corso del podcast condotto da Fedez e altri, nel quale l’intervistato Gaspare Mutolo (collaboratore di giustizia ndr) ha sostenuto che la situazione nel maxiprocesso di Palermo fosse inizialmente “tranquilla” a causa della presenza di un presidente “che veniva dal civile e non capiva niente”, dice Giordano.«Tali affermazioni costituiscono un inaccettabile attacco alla dignità della magistratura e una distorsione della verità storica su uno dei procedimenti giudiziari più importanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Il riferimento è al presidente Alfonso Giordano, magistrato di straordinaria competenza ed esperienza anche nel settore penale, che ha guidato con coraggio e professionalità una delle pagine più importanti della giustizia italiana», spiega.«È inammissibile – prosegue – che la figura di un servitore dello Stato di tale calibro possa essere infangata dalle parole di un criminale come Mutolo e da chi irresponsabilmente gli offre una piattaforma per diffondere simili falsità».