la folle corsa
Per 10 km contromano sul raccordo RA13, bloccato dalla polizia
L'automobilista è risultato negativo alla prova etilometrica
Ha percorso il raccordo autostradale RA13 contromano per 10 km fino a quando una pattuglia della polizia stradale è riuscita ad affiancarlo, lungo la direttrice opposta, e a intimargli di fermarsi. E’ accaduto mercoledì sera sulla carreggiata est del raccordo.
La segnalazione di un veicolo contromano è giunta alla sala operativa del Centro operativo polizia stradale di Udine. Agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano il veicolo nella direzione di marcia sbagliata. Il conducente aveva impegnato in contromano lo svincolo di Fernetti utilizzato da chi intende uscire per raggiugere il confine di Stato provenendo da Monfalcone.
Una pattuglia della Stradale di Trieste che stava percorrendo la carreggiata opposta, avvisata della situazione di pericolo, si è immediatamente attivata per bloccare il mezzo in sicurezza. La vettura è stata individuata nei pressi degli svincoli di Sistiana mentre procedeva sulla corsia di sorpasso a circa 100 km orari. La polizia, per quanto divisa dallo spartitraffico centrale, gli si è affiancata, ma nonostante l'utilizzo di sirene, lampeggianti e altoparlante, il conducente ha interrotto la sua marcia soltanto dopo 2 km.Sottoposto a prova etilometrica, è risultato negativo. Oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare fino ai 10mila euro, sono stati disposti il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente.