Per 10 km contromano sul raccordo RA13, bloccato dalla polizia

la folle corsa

L'automobilista è risultato negativo alla prova etilometrica

Ha percorso il raccordo autostradale RA13 contromano per 10 km fino a quando una pattuglia della polizia stradale è riuscita ad affiancarlo, lungo la direttrice opposta, e a intimargli di fermarsi. E’ accaduto mercoledì sera sulla carreggiata est del raccordo.

La segnalazione di un veicolo contromano è giunta alla sala operativa del Centro operativo polizia stradale di Udine. Agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano il veicolo nella direzione di marcia sbagliata. Il conducente aveva impegnato in contromano lo svincolo di Fernetti utilizzato da chi intende uscire per raggiugere il confine di Stato provenendo da Monfalcone.