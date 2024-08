Un’estate difficile per la sanità siciliana, con le denunce che si susseguono, dopo i fatti di Patti (la gamba steccata con il cartone e la morte di una donna) e un altro a Partinico (anche qui denuncia da parte dei familiari di una paziente morta).

Il malore

Il fatto nuovo arriva da Avola: un uomo accusa un malore e viene ricoverato al pronto soccorso dove, però, gli avrebbero diagnosticato problemi intestinali anziché un infarto che lo avrebbe fulminato poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale. Il presunto caso di malasanità è avvenuto all’ospedale Di Maria, dove era stato ricoverato un siracusano che avrebbe compiuto 54 anni a dicembre.L’episodio è accaduto alla vigilia del Ferragosto quando la mattina la vittima ha accusato un malore mentre si trovava in una sala giochi e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio avolese. Ai medici ha riferito di accusare dolori al collo e addominali oltre a una frequente sudorazione e al formicolio a una gamba. Dopo circa tre ore di attesa per essere visitato, è stato dimesso dai sanitari intorno alle 13. Tornato a casa, però, ha continuato ad accusare forti dolori al torace e alle spalle con conati di vomito e fatica nella respirazione.

La diagnosi di gastroenterite

Ritenendo, come prescritto dai medici in servizio al pronto soccorso, che si trattasse di una banale gastroenterite, gli è stato somministrato un farmaco per tamponare il vomito. Intorno alle 21, però, la situazione è peggiorata e l’uomo ha avuto solo il tempo di dire alla madre di avere forti dolori al petto, accasciandosi sul divano ormai privo di vita. Inutili i successivi tentativi da parte dei soccorritori di rianimarlo, l’uomo sarebbe deceduto a causa di un infarto che non sarebbe stato diagnosticato in tempo, come sostiene il legale della famiglia, avvocato Domenico Mignosa.

La denuncia

I familiari della vittima hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Cassibile e la Procura aretusea ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo al momento a carico d’ignoti. Il corpo della vittima è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Siracusa in attesa di eseguire l’autopsia.La denuncia arriva all’indomani di un altro presunto caso di malasanità, all’ospedale di Partinico, dove una donna di 66 anni è morta dopo l’arrivo al pronto soccorso. Il marito della paziente, una malata oncologica, ha detto che alla moglie sarebbe stato somministrato un farmaco a cui era allergica. Gli investigatori dell’Arma hanno sequestrato la cartella clinica e avviato le indagini. Il corpo della 66enne è stato trasferito all’Istituto di medicina legale di Palermo per eseguire l’autopsia come disposto dalla Procura. L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha avviato un’indagine conoscitiva per «valutare eventuali profili di responsabilità»