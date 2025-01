Percorre l’A19 in retromarcia in direzione Catania, automobilista raggiunto e bloccato dalla Polstrada

IN AUTOSTRADA

La polizia di Stato ha denunciato un automobilista che all’altezza dello svincolo di Scillato, sull’A19 in direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il tratto autostradale in retromarcia. L’automobilista ha proseguito per un chilometro, finché non è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti della Polstrada di Buonfornello.

L’uomo aveva la patente di guida revocata e per questo è stato denunciato, con recidiva nel biennio; inoltre è stato indagato per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test, per resistenza a pubblico ufficiale, per non avere ottemperato all’alt della polizia. L’auto è stata sequestrata.

