Perde il controllo del furgone tra Belpasso e Paternò e finisce contro il guardrail: illeso

Nel Catanese

E' successo nei pressi del passaggio a livello dismesso della Ferrovia Circumetnea

Paura nella tarda serata di ieri intorno alle 23,15 sulla Strada Provinciale 229/I, che collega le contrade di Valcorrente a Belpasso e di Palazzolo a Paternò, nel Catanese, per un incidente. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail nei pressi del passaggio a livello dismesso della Ferrovia Circumetnea. Il conducente è rimasto per fortuna illeso e non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò e i Carabinieri per le consuete operazioni di rilievo.