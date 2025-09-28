Perde il controllo della moto e cade dopo aver urtato un’auto: 23enne ferito a Messina

Incidente

Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e privo di conoscenza

Grave incidente ieri sera in via Cesare Battisti a Messina. Un giovane di 23 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto dalla moto su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il ragazzo avrebbe urtato con un’auto, perdendo il controllo del mezzo e finendo prima contro un palo e poi sulle radici di un albero tagliato. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e privo di conoscenza. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

