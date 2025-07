Perde il controllo dell’auto sulla Statale 385 e resta ferita

Nel Catanese

Il mezzo si è ribaltato. La donna è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco

Questa mattina, poco dopo le 7,30, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia è intervenuta per un incidente autonomo avvenuto sulla Strada Statale 385, al km 27+560. Una donna, di 64 anni, alla guida del proprio veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo che si è ribaltato.

Dopo essere stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale e dei sanitari del Servizio 118, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania: è arrivata in codice rosso ed è stata prontamente inviata in sala operatoria per un intervento chirurgico.