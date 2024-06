Perseguitava l’ex moglie fin sotto casa: lei chiama la Polizia e lo fa arrestare

Messina

Solo dopo una lunga mediazione, i poliziotti sono riusciti a riportare l'uomo alla ragione ed a scongiurare che la situazione degenerasse

E’ stato arrestato ieri notte, in flagranza di reato, un cinquantottenne al quale è stato contestato il reato di atti persecutori verso la ex moglie. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la donna ha chiesto aiuto con una telefonata al 112 raccontando alla sala operativa della questura di Messina che l’uomo era sotto casa e la minacciava. All’arrivo dei poliziotti delle Volanti, l’ex marito era ancora davanti all’abitazione della vittima. Solo dopo una lunga mediazione, i poliziotti sono riusciti a riportarlo alla ragione ed a scongiurare che la situazione degenerasse. Dai primi accertamenti è emersa una separazione difficile tra gli ex coniugi ed una condotta violenta, reiterata nel tempo, da parte dell’uomo nei confronti della ex moglie e delle due figlie.

