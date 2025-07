Pesce e preparati privi di tracciabilità: sequestrati 300 chili di alimenti a due ristoranti di Capo Mulini

ACIREALE

C'era anche un'operaia impiegata in nero. Alle due attività sono state fatte multe per oltre 25mila euro

Trecento chilogrammi di alimenti, tra pesce congelato e preparati, sequestrati per mancanza di tracciabilità, sanzioni per 25.400 euro e un’operaia impiegata in nero. È bilancio di un’operazione di controllo in due ristoranti di Capo Mulini disposti dal questore di Catania.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del commissariato di Acireale e hanno visto impegnati agenti del corpo forestale della Regione Siciliana e della polizia locale di Acireale, personale dell’Asp e tecnici dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA