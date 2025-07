Pesce in cattivo stato di conservazione in un supermercato: cento chili finiscono in discarica

GUARDIA COSTIERA

A un ambulante abusivo, invece, sono state contestate condizioni igienico-sanitarie non conformi

Nei giorni scorsi gli Ispettori pesca della Guardia costiera di Catania hanno verificando le attività commerciali della città, congiuntamente ai medici veterinari del dipartimento di Prevenzione veterinaria Uos di Catania e la Polizia locale del Comune di Catania.

Nel corso dei controlli in un supermercato etnico orientale del centro di Catania si è accertata la presenza di oltre cento chili di pescato in cattivo stato di conservazione e in evidente stato di alterazione igienica. Il titolare del supermercato è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e tutto il pescato è stato inviato presso un centro di smaltimento rifiuti perché non idoneo al consumo umano.