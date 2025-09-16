Pesce non tracciato e scarse condizioni igieniche: sanzioni e sequestri per ristoranti della riviera Messinese

Ispezioni

I controlli della Guardia costiera di Catania tra Taormina e Forza d'Agrò

Pesce privo di tracciabilità e carenze igienico-sanitarie. E’ quanto hanno scoperto i militari della Guardia costiera di Catania durante una serie di ispezioni in attività di ristorazione di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Forza d’Agrò e zone limitrofe. In campo anche i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Per i titolari sono scattate sanzioni per un ammontare di circa 10mila euro, oltre al sequestro di 500 chili di prodotti ittici privi di documentazione obbligatoria che ne attestasse la regolare tracciabilità e, quindi, la legittima detenzione. Trovati anche 10 chili circa di novellame di sarda (specie ittica di taglia biologica inferiore alle dimensioni consentite).