Pesce non tracciato nei mercati rionali di Ballarò e Capo: 750 chili di prodotti sequestrati

Palermo

La Capitaneria di porto e i carabinieri della compagnia di piazza Verdi, a Palermo, hanno sequestrato circa 750 chili di pesce non tracciato nei mercati rionali storici di Ballarò e Capo. Quattro le multe per 6 mila euro ad altrettanti commercianti, mentre un altro ha lasciato sul posto il prodotto ed è fuggito. Il pesce sottoposto ad accertamenti, da parte dei dirigenti dell’Asp 6 di Palermo, è stato giudicato idoneo al consumo umano e devoluto in beneficenza al banco alimentare della Sicilia occidentale.A Isola delle Femmine altro sequestro di pesce per 250 chili a un ristoratore, che ha ricevuto una multa di 1.500 euro, sempre per la mancata tracciabilità del prodotto, risultato non fresco e portato in discarica. Per le carenti condizioni igienico sanitarie i tecnici dell’Asp hanno multato il ristoratore per altri 3.000 mila euro e chiuso il locale per 10 giorni.

