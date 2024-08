Pesce senza etichette e carenze igieniche: carabinieri chiudono un ristorante a Giardini Naxos

Nel Messinese

Per il titolare sono scattate le relative sanzioni amministrative

Carenze igienico sanitarie e oltre 50 chili di prodotti ittici privi di etichetta o di indicazioni generali sulla tipologia sono state riscontrate dai carabinieri della stazione di Giardini Naxos, nel Messiense, in un ristorante della zona. L’ispezione, eseguita con il supporto tecnico dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania e del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina, ha permesso di rilevare anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie.