Peschereccio greco ancora incagliato nella secca di Porticello

In mare

La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali e sversamenti di carburante

E’ ancora incagliato nella secca della Formica, a Porticello, il peschereccio greco Niki finito ieri sugli scogli che affiorano al largo del mare di Santa Flavia. Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l’acqua entrata nello scafo da due falle che si sono formate dopo l’impatto. La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali e sversamenti di carburante.La zona è costantemente monitorata e l’imbarcazione sorvegliata dalla Capitaneria di porto. Il recupero sarà affidato a un’impresa specializzata, ma i tempi ancora non sono stati stabiliti. Il peschereccio trasportava orate di allevamento.

