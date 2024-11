Peschereccio mazarese multato all’Elba: pesca a strascico senza autorizzazioni

In Toscana

Sequestrata una tonnellata di specie ittiche di profondità

Un peschereccio di Mazara del Vallo intercettato e multato dalla Capitaneria di porto di Portoferraio all’isola d’Elba (Livorno): scattata una sanzione da 2.000 euro e il sequestro di una tonnellata di specie ittiche di profondità. E’ accaduto ieri, come riporta al guardia costiera intervenuta su segnalazione degli ispettori del Centro controllo area pesca della Direzione marittima di Livorno, sulla base «di una preliminare verifica incrociata effettuata tramite i sistemi in uso alle Capitanerie di porto». Il controllo è stato effettuato allo sbarco del motopeschereccio appartenente alla flotta di Mazara del Vallo.