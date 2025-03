Pestaggi e violenza per recuperare i crediti: 9 arresti nelle file del clan Santapaola-Ercolano

Operazione Hold Horse

Blitz all'alba dei carabinieri tra Belpasso e San Pietro Carenza

Assetati di violenza. La mafia è tornata aggressiva. Pronta a farsi ascoltare con la vile legge del terrore. Gli esattori del clan Santapaola-Ercolano avrebbero organizzato dei veri e propri pestaggi contro chi era in ritardo le pagare le rate di un debito. Uno di loro è stato picchiato davanti a delle telecamere: i video sono poi finiti nei faldoni dell’inchiesta Hold Horse che è stata eseguita stamattina all’alba tra Belpasso e San Pietro Clarenza.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti di 9 persone indagati per «associazione a delinquere di stampo mafioso a carattere armato, estorsione, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti aggravate dal metodo mafioso». Alcuni degli arrestati vivono a Picanello, altri a Gravina di Catania e in altri paesi della provincia etnea. Tra i destinatari della misura Angelo Di Stefano, Alessandro De Luca e Daniele Nicolosi.