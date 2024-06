Pianificano furto in un cantiere nel Catanese: tre arresti e una denuncia

Carabinieri

I quattro, tra cui un minorenne, avevano noleggiato un furgone per mettere a segno il furto

I Carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato 3 giovani, di cui 2 pregiudicati residenti a Belpasso e 1 incensurato residente a Camporotondo Etneo, e hanno denunciato un minorenne di Belpasso per furto aggravato in concorso all’interno di un cantiere edile. In particolare, erano le 22:30 circa, quando una pattuglia dedicata alla prevenzione dei reati predatori, percorrendo la via degli Oleandri di San Pietro Clarenza, è intervenuta prima che tutti i ladri potessero allontanarsi da un cantiere dove era in corso la costruzione di alcune villette. I militari dell’Arma, infatti, avendo notato movimenti sospetti all’interno del cantiere, che si trovata al buio, hanno deciso di verificare cosa stesse accadendo quindi, si sono diretti a piedi verso gli edifici e hanno sorpreso un ragazzo che stava tentando di scappare, bloccandolo. Il giovane belpassese di soli 20 anni, non ha ovviamente saputo dare ai Carabinieri una valida giustificazione della sua presenza nel cantiere, peraltro a quell’ora di notte e, anzi, ha iniziato a guardarsi nervosamente intorno, come se fosse alla ricerca di aiuto da parte di complici. In lontananza, infatti, gli operatori hanno sentito qualcuno che stava scappando e, così, hanno avuto la certezza che il 20 enne non fosse solo.