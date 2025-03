Piano idrico, in Sicilia 6 interventi per 94 milioni

Pniissi

Dal potabilizzatore di Gela alla condotta di Ponte Barca sul Simeto le infrastrutture coinvolte

Sono 6 gli interventi previsti in Sicilia dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi), con un finanziamento di oltre 94 milioni di euro. Eccoli in dettaglio:

Siciliacque spa: Bretella serbatoio San Leo di Gela – Potabilizzatore di Gela

Consorzio di Bonifica G Catania: sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca con la quale vengono consegnati i volumi irrigui alle prese di quota 100 metri sul livello del mare e 56 metri del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

Consorzio di Bonifica G Catania: manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto sul fiume Simeto per l’alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania.

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. Diga Rosamarina:– lavori di adeguamento del sistema di tenuta e drenaggio della diga e il miglioramento delle opere utili alla gestione dell’infrastrutture;

Consorzio di bonifica 7 Caltagirone: ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. Territorio di Mineo c.da Castelluccio-Favarotta.

Consorzio di bonifica 1 Trapani: interconnessione Diga Rubino con vasca di carico stazione di rilascio Castellaccio-Paceco.