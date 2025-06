Piante, frutta e verdura venduti da ambulanti abusivi: a Catania 200 chili di prodotti sequestrati e 11mila euro di multe

Polizia

Una vasta attività congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale è stata condotta, nei giorni scorsi, in diversi quartieri di Catania per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, a garanzia della legalità e dei commercianti che rispettano scrupolosamente le norme, nonché per mettere al riparo i consumatori da eventuali condotte illecite.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e ha visto impegnati tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno garantito un efficace cornice di sicurezza durante lo svolgimento delle verifiche, e gli agenti del servizio “Annona” della Polizia Locale.

La capillare azione di controllo ha interessato il quartiere San Berillo Vecchio, con via Sturzo, via Di Prima e piazza della Repubblica, la zona della Stazione “Centrale” ed in particolare via VI Aprile, piazza Dei Martiri e piazza Giovanni XXIII, la zona di viale Africa con piazza Galatea, il quartiere Barriera con via Del Bosco, il quartiere Picanello con via Principe Nicola e il quartiere Librino lungo il viale Grimaldi.

Diversi i venditori ambulanti controllati, sei dei quali sono stati sanzionati amministrativamente, a vario titolo, per un totale di quasi 11mila euro per violazione delle normative vigenti. Si è proceduto anche al sequestro di 200 chili di prodotti ortofrutticoli, tra frutta e verdura, successivamente donati in beneficenza alla Caritas.

Nello specifico, gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato un ambulante di piazza Dei Martiri per l’assenza dei requisiti professionali, contestando una sanzione di 3.098 euro, e per la mancata concessione del suolo pubblico con una multa di 173 euro, con il sequestro della merce esposta per la vendita. Un altro venditore, in via VI Aprile, è stato sanzionato, oltre che per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, per le trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso, con sanzioni per 481 euro.

In piazza Galatea e in via Principe Nicola, invece, sono stati individuati due abusivi mentre vendevano, in un caso, piante e, nell’altro, frutta e verdura senza requisiti professionali con l’elevazione rispettivamente di due distinte sanzioni per un importo totale di 6.196 euro e per occupazione di suolo pubblico con sanzioni complessive di 346 euro.