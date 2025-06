Piazza Armerina, arrestato il neurologo Claudio Millia: è accusato di concussione, è il capo del centro diurno Alzheimer dell’Asp di Enna

Il caso

L'inchiesta della procura ennese, la misura eseguita dai carabinieri del Nas di Catania

Il neurologo di Piazza Armerina, Claudio Millia è stato arrestato e posto ai domiciliari, dai carabinieri del Nas di Catania insieme a quelli di Piazza Armerina con l’accusa di concussione. Il medico è responsabile del centro diurno Alzheimer dell’Asp ennese. L’indagine è condotta dalla procura di Enna.Millia è un personaggio molto noto in tutta la provincia di Enna non solo per la sua attività di neurologo ma anche per l’impegno politico: nel 2023 venne nominato commissario per la provincia di Enna della Salvini Premier, carica che ha mantenuto fino allo scorso novembre.

