Picchiarono e aggredirono vigili urbani e ristoratori, i fratelli Lombardo vanno in carcere

Catania

I due volevano ottenere lo spazio pubblico antistante il loro bar, in maniera esclusiva, nonostante il permesso fosse stato rilasciato alle persone aggredite

Su delega della Procura di Catania militari della compagnia carabinieri Piazza Dante hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di due fratelli, Domenico Giuseppe Lombardo, 37enne, e Lucio Lombardo 33enne, per estorsione e atti persecutori.Le indagini erano state avviate dopo la denuncia-querela presentata nell’agosto 2022 dai titolari di due esercizi commerciali situati nel centro storico di Catania e avrebbero fatto emergere intimidazione da parte degli indagati per ottenere lo spazio pubblico antistante il loro bar, in maniera esclusiva, nonostante il permesso fosse stato rilasciato alle persone aggredite.Le indagini, basate anche su video di sistemi di sorveglianza, hanno fatto luce su episodi violenti e minacce che non sarebbero stati occasionali, ma costanti e ripetuti nel tempo, culminate il 10 ottobre con l’aggressione a due vigili urbani e ai due ristoratori, conclusosi con l’arresto in flagranza dei due.In considerazione della gravità del quadro indiziario, il gip, su richiesta della Procura, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di entrambi gli indagati.

