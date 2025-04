Picchiata per strada davanti la figlia minorenne dall’ex compagno: l’energumeno finisce in manette

Letojanni

La denuncia della donna e l'intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Letojanni un uomo perché responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dell’ex-compagna. L’arresto è stato operato in flagranza differita dopo che la vittima aveva denunciato di subire, da diverso tempo, maltrattamenti consistenti in vessazioni fisiche e psicologiche.

L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche attraverso l’analisi delle video riprese, ha consentito di accertare e documentare l’ultima aggressione messa in atto dall’’uomo nei confronti della vittima, in presenza della figlia minorenne, mentre si trovava in una via del centro abitato.

