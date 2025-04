Bimba di 9 mesi muore in ospedale, esami su sostanze assunte dalla madre

Catania

La Procura Catania ha disposto l'autopsia: donna indagata per atto dovuto

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulle cause della morte di una bambina di pochi mesi deceduta all’ospedale Garibaldi Nesima. La piccola era stata portata dai genitori nel pronto soccorso pediatrico per dei malori. Dai colloqui con i medici e la polizia è emerso che la madre, che l’allattava, faceva uso di sostanze mediche alternative per togliersi il vizio del fumo. Per accertare se la piccola sia stata indirettamente e involontariamente “avvelenata” da queste sostanze la Procura ha disposto l’autopsia e, come atto dovuto, ha indagato la madre per omicidio colposo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA