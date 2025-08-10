incidente stradale
Pietro Lo Monaco perde il controllo dell’auto e si schianta: ricoverato a Palermo in condizioni critiche
Tanti messaggi di solidarietà per il 70enne dirigente, noto soprattutto per il suo passato al Catania
Momenti di apprensione per Pietro Lo Monaco, attuale direttore sportivo dell’Enna Calcio, squadra impegnata nel campionato di Serie D. Il 70enne dirigente, noto per il suo passato nelle massime serie con club come Catania, Genoa e Palermo, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella giornata di sabato 9 agosto 2025, nei pressi di Palermo.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Lo Monaco avrebbe perso il controllo della sua auto per cause da chiarire. Trasportato d’urgenza in ospedale, si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia in condizioni serie, riportando diverse lesioni.
Numerosi i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore, tra cui quello dell'Enna Calcio che, tramite i propri canali social ufficiali, ha espresso vicinanza al dirigente, augurandogli una pronta guarigione e auspicando di rivederlo presto allo stadio Gaeta.