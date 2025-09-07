Pilota perde il controllo dell’auto durante la cronoscalata del Monte Erice: ferito gravemente

Automobilismo

Grave incidente stamani durante la cronoscalata della Monte Erice. Un pilota, originario di Sciacca (Agrigento), dopo aver perso il controllo della sua 500, si è schiantato contro le barriere di protezione. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per le prime cure e poi trasferito al Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

