Piomba con la moto su tre ragazze a Paternò: una delle ferite in gravi condizioni

Nel Catanese

Le tre giovani erano appena uscite dalla scuola. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo

Pare che fossero appena uscite dalla scuola e di certo non si sarebbero mai aspettate che un motociclista potesse piombare su di loro investendole. E’ accaduto in corso Italia a Paternò, in provincia di Catania, vicino al Parco del Sole. Il motociclista, un 17enne, in sella ad uno scooter 125, per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe perduto il controllo del mezzo colpendo, accidentalmente, le tre ragazze, due delle quali sue coetanee e l’altra di 19 anni. Una delle giovani avrebbe riportato le ferite più serie tanto che per lei è stato necessario il trasporto al Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita: è arrivata in codice rosso per un trauma craniofacciale ed è attualmente al Trauma center per esami e valutazioni mediche. Le altre due invece sono state medicate nel pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.