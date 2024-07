Più acqua dai pozzi Bufardo, la Regione ora ci pensa

l'emergenza

Giovedì il soprall,uogo

Si terrà giovedì a Fiumefreddo di Sicilia il sopralluogo proposto dalla Regione per verificare la possibilità di un aumento, per uso idro-potabile, del quantitativo d’acqua proveniente dal sistema di pozzi e gallerie Bufardo utilizzata dalla città di Messina e dai comuni del Catanese, Mascali, Calatabiano e Fiumefreddo. È questo il risultato della riunione svoltasi stamattina in prefettura a Messina tra i dirigenti generali dei dipartimenti regionali Tecnico (Duilio Alongi), Agricoltura (Dario Cartabellotta), Acqua e rifiuti (Arturo Vallone), Autorità di bacino (Leonardo Santoro), i capi degli uffici del Genio civile di Messina (Santi Trovato) e Catania (Gaetano Laudani) con il sindaco di Messina Federico Basile, il direttore generale del Comune Salvo Puccio e la presidente dell’Amam Loredana Bonasera.

Un vertice voluto dal presidente della Regione Renato Schifani, dopo la richiesta avanzata dal primo cittadino di Messina nel corso dell’incontro con tutti i soggetti attuatori del Piano per l’emergenza idrica, che si è svolto la scorsa settimana a Palazzo d’Orleans.