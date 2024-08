Plaia di Catania, troppe discariche all’ingresso delle spiagge libere: il Comune valuta la revoca della concessione

LA CITTÀ SPORCA

Il gestore privato è stato già più volte richiamato per l'errato conferimento dei rifiuti

Il Comune di Catania «sta anche valutando l’esistenza dei presupposti per procedere alla revoca della concessione al gestore delle tre spiagge libere» della Plaia per la presenza di «micro discariche di rifiuti indifferenziati che giornalmente si formano all’ingresso».

L’Amministrazione Comunale spiega che «già in più occasioni il gestore privato della concessione demaniale è stato sanzionato per la condotta irregolare» per il «conferimento scorretto dovuto, prevalentemente, alla mancata differenziazione all’interno dello spazio aperto al pubblico, senza il rispetto dei giorni di consegna delle singole frazioni di rifiuti» secondo il calendario previsto.

«Un’azione – si sottolinea dal Comune di Catania – che costringe gli operatori a rimuovere la notevole quantità di rifiuti, talvolta persino con l’ausilio di mezzi meccanici, con grave dispendio di impiego di personale e costi economici anche a causa dell’aumento della quantità di indifferenziata che questo comporta in sede di smaltimento. L’Amministrazione comunale in sintonia con l’azienda appaltatrice della raccolta dei rifiuti, pur cercando di fronteggiare la situazione disponendo di attuare la separazione delle frazioni giornaliere, con inevitabile perdita di tempo e ritardi nell’esecuzione, sta anche valutando l’esistenza dei presupposti per procedere alla revoca della concessione al gestore delle tre spiagge libere comunali».

L’ira del sindaco Trantino