Polizia a cavallo tra spiaggia e Boschetto della Plaia: sventati furti sulle auto in sosta

L’obiettivo della Questura è quello di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità

Nel periodo estivo i servizi di controllo del territorio vengono rimodulati al fine di poter prestare un servizio efficiente a favore dei cittadini, soprattutto in quelle aree in cui vi è la maggior presenza di ragazzi, famiglie, anziani, manche turisti che in questo periodo hanno deciso di trascorrere le vacanze in questa città.

In questo contesto la Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, da sempre impegnata nei controlli nei parchi pubblici e in altri luoghi di interesse dove non transitano solitamente i veicoli, ha programmato e realizzato alcuni servizi lungo la spiaggia e il Boschetto della Playa.

La presenza dei poliziotti a cavallo ha una funzione deterrente e permette, inoltre, di poter fruire del boschetto della Playa liberamente, luogo in cui, quotidianamente, i cittadini si recano per la pratica sportiva o per trovare un posto più fresco rispetto alla calura della città.

Proprio qualche giorno fa, mentre stavano raggiungendo la spiaggia, i poliziotti si sono accorti di due persone sospette, verosimilmente intenzionate a commettere furti sulle auto in sosta, che alla loro vista si sono dileguate.

Il Reparto a Cavallo, a differenza degli altri servizi di controllo del territorio, richiede una cura particolare dei quadrupedi, difatti, per ogni servizio prestato, i cavalli vanno controllati con accuratezza, lavati e strigliati.