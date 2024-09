Poliziotti aiutano migrante ma lui li aggredisce: nigeriano arrestato alla stazione di Catania

CITTÀ VIOLENTA

Gli agenti avevano da poco condotto l'uomo nel vicino help center della Caritas per fargli dare un paio di scarpe

La Polizia ferroviaria ha arrestato a Catania un nigeriano di 34 anni che ha dapprima minacciato e poi aggredito colpendoli con calci e schiaffi gli agenti che poco prima gli avevano impedito di attraversare scalzo i binari e avevano condotto nel vicino help center della Caritas per fargli dare un paio di scarpe.

L’uomo è però ritornato velocemente sui suoi passi deciso ad attraversare i binari per raggiungere la scogliera e per farlo ha minacciato pesantemente ed aggredito i poliziotti. L’arresto è il bilancio a Catania dell’operazione ‘Rail Safe Day’, finalizzata a contrastare i comportamenti scorretti e l’indebita presenza in ambito ferroviario di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

