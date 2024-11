Pollina (Palermo), incendio in una palazzina

L'intervento

La scorsa notta sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore di lavoro per riuscire a spegnere le fiamme

Un incendio è divampato la scorsa notte a Pollina (Palermo) in un edificio a due piani. Il rogo ha avvolto la copertura dell’abitazione che si trova nei pressi di bivio Montenereo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore di lavoro per riuscire a spegnere le fiamme che hanno avvolto l’intera copertura realizzata in legno e i locali sottostanti. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pollina.

