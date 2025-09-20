Ponte, Bonelli: «La Ue ha chiesto chiarimenti sui vincoli ambientali». Ciucci: «Normale procedura»

la polemica

Prosegue il dibattito sulla infrastruttura che, se realizzata, unirà Sicilia e Calabria

Nuova tensione tra il governo italiano e l’Unione Europea sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo che Bruxelles ha inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica una lettera con richieste di chiarimenti sulle procedure legate ai vincoli ambientali e alla normativa sugli appalti pubblici.

Ad annunciare la missiva è stato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che ha sottolineato la gravità della situazione durante un incontro elettorale a Mestre: «Il Dipartimento Ambiente dell’UE ha chiesto spiegazioni sul perché l’Italia abbia proceduto nonostante i vincoli ambientali europei, ignorando le norme, e ha inviato anche una lettera per violazioni in materia di appalti». Bonelli accusa il governo guidato da Giorgia Meloni di aver approvato una delibera del Cipess, pur essendo consapevole dei potenziali problemi normativi, e invita la premier a fornire chiarimenti agli italiani.

Nel duro attacco, Bonelli evidenzia anche l’impatto economico: «Salvini ha impegnato 13,5 miliardi di soldi pubblici per un’opera che si sta infrangendo contro le norme europee, tagliando risorse essenziali per il trasporto pubblico sostenibile, strade, ponti, ferrovie, scuole e sanità. Il ponte non si farà. È un’opera illegale, insostenibile e dannosa. Quelle risorse vanno destinate a sanità, trasporti e abitazione».

Dalla parte opposta, Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, risponde all’attacco ribadendo che la lettera della Commissione Europea «rientra nella normale dialettica fra Stato italiano e UE», evidenziando un dialogo virtuoso e la strategicità dell’opera, parte fondamentale del grande corridoio europeo nord-sud.