Ponte di Pasqua, rimossi alcuni cantieri lungo le autostrade siciliane: dove sono e fino a quando

Anas e Cas in vista delle giornate di festa in cui si muoveranno milioni di italiani

Oltre 10 milioni di italiani, quasi il 20% della popolazione totale, saranno i “protagonisti” del cosiddetto esodo vacanziero che quest’anno “viaggia” su due ponti: il primo già cominciato nello scorso week-end e che si protrarrà sino a domani, collegato alle festività pasquali; l’altro legato a due ricorrenze che da sempre, al di là dei riferimenti istituzionali e ideologici, vanno a braccetto, il 25 aprile ed il primo maggio.

Davvero allettante la coincidenza dell’anniversario della Liberazione con la giornata del venerdì, non meno invitante quella della festa del lavoro che cadrà di giovedì. Insomma, basta e avanza per ipotizzare un “unicum” in fatto di ponti, “specialità” nella quale l’Italia svetta. Nel periodo compreso tra ieri e domenica 4 maggio saranno 16 giorni in cui saranno in molti a “scrollarsi di dosso” la voglia di lavorare e una decina di milioni si metterà in marcia lungo la penisola, sottoponendo ad uno stress non indifferente le strade italiche, in prevalenza “martoriate” con la Sicilia destinata a svettare in tal senso.

L’Anas ha fatto sapere, attraverso l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, di avere rimosso ben 1.085 cantieri, vale a dire l’80 % di quelli attivati su tutto il territorio italiano.

«Si tratta di un’operazione fondamentale – ha osservato Gemme – per garantire il diritto agli spostamenti con una circolazione più fluida e scorrevole. Sempre operativo, come previsto dal nostro piano esodo, il monitoraggio costante della rete. Siamo sempre in prima linea, insieme con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine, per tutelare la sicurezza stradale: massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo, soccorsi più tempestivi in caso di incidente o altra emergenza. Con il nostro lavoro – ha concluso l’amministratore delegato di Anas – vogliamo assicurare a chi si mette al volante un viaggio sereno».

Frattanto, in coincidenza con i “ponti”, nelle Sale operative sono 2.050 le unità di personale tecnico e di esercizio impiegate nel periodo in questione e altre 230 sono state destinate al monitoraggio del traffico in tempo reale, 24 ore al giorno.

E tra le arterie “sorvegliate speciali” sono presenti l’A19, meglio intesa come Palermo – Catania, e l’A2 del Mediterraneo ovvero la Salerno – Reggio Calabria; a seguire la Statale SS1 “Aurelia” e il Grande raccordo anulare di Roma, SS 309 “Romea”, la SS 16 “Adriatica”, la SS 106 “Jonica” e la SS 38 in Lombardia tutti percorsi dove si prevede traffico intenso e lungo i quali non si possono escludere ingorghi e rallentamenti.

Anas ha provveduto a rimuovere tre cantieri lungo la A19: è stato eliminato un restringimento di carreggiata pari ad un chilometro circa presente sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Bagheria, in direzione del capoluogo regionale; successivamente, si è proceduto con la rimozione di due cantieri all’altezza di Casteldaccia, in entrambe le direzioni di marcia, per un totale complessivo di circa 600 metri (Viadotto Cubo). L’intervento è stato disposto dal commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, il presidente della Regione, sen. Renato Schifani, prima del via alle festività pasquali.

«L’obiettivo – hanno spiegato da Anas – è quello di garantire la massima fluidità del traffico e agevolare gli spostamenti degli automobilisti, riducendo al minimo la presenza di cantieri lungo le principali arterie stradali».

I cantieri in questione torneranno attivi tra il 5 ed il 7 maggio prossimi. Venerdì scorso erano tornate percorribili tutte le rampe dello svincolo di Enna presenti sulla A19 “Palermo-Catania”.

Infine, il Consorzio autostrade siciliane (Cas) ieri ha reso noto che per le festività pasquali e per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, al fine di assicurare il monitoraggio del traffico e garantire immediata assistenza in caso di emergenza sulle tratte autostradali di competenza, il proprio personale tecnico e di esercizio è h24 contattabile al recapito telefonico 090374373 e attraverso i canali social.