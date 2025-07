Ponte sullo Stretto, il progetto definitivo al Cipess. Salvini: «Via libera entro agosto»

infrastrutture

Il ministro delle Infrastrutture ha annuncia una svolta decisiva per l'oerpa da 13,5 miliardi

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato un importante passo avanti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. “Domani c’è il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina cui parteciperò personalmente – ha dichiarato Salvini durante l’inaugurazione della seconda canna del traforo del Frejus – L’obiettivo è arrivare entro la prossima settimana al Cipess, cioè all’approvazione del progetto definitivo da 13,5 miliardi di euro di finanziamento interamente italiano, e avviare la precantierizzazione a settembre”.

Un intervento decisivo che conferma l’impegno del governo nella realizzazione della grande infrastruttura, nonostante le opposizioni dei gruppi No Ponte, No Tav e No Mose. “Anche i No Ponte dovranno farsene una ragione – ha detto il ministro – Dare diritto di mobilità a 5 milioni di siciliani mi sembra doveroso”.