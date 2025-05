Ponte sullo Stretto, perché le misure antimafia passano dall’analisi della proprietà dei terreni

il caso

La road map dei controlli spiegata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento.

«Noi saremo assolutamente inflessibili e stiamo ragionando per innalzare una barriera rispetto a questa possibilità di intromissioni di interessi criminali su quella che sarà la realizzazione del Ponte. Lo faremo in tutte le direzioni, a cominciare dall’analisi delle proprietà dei terreni in via di espropriazione, di quelli che saranno utilizzati come aree di cantiere». Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento.