Porta il suo cane al canile comunale fingendo di averlo trovato per strada: denunciata

Palermo

Il volpino bianco è anziano e probabilmente per questo motivo la proprietaria aveva pensato di lasciarlo nella struttura

Una palermitana ha simulato il ritrovamento di un volpino bianco anziano portandolo al canile municipale di Palermo per salvarlo dalla strada. Ma in realtà il cane era suo e per aver dichiarato il falso è stata denunciata. “Il cane anziano verrà supervisionato nella gestione dalle associazioni animaliste – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli -. Come assessore al benessere animale è mio interesse tutelare gli animali nelle cure sanitarie e nella corretta detenzione; attenzione che si può ottenere grazie alla collaborazione delle associazioni animaliste, dei volontari e dei cittadini sensibili”.

