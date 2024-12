Porta la droga in carcere a parente detenuto: arrestata

Palermo

La donna è stata scoperta dagli agenti penitenziari del Pagliarelli

Una donna che cercava di portare 30 grammi di hashish nel carcere Lorusso di Pagliarelli è stata arrestata da agenti penitenziari. La droga nascosta sarebbe stata passata a un parente detenuto durante il colloquio. A dare la notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziari.«Si è trattato di un intervento dei reparti cinofili e colloqui della polizia penitenziaria di Palermo – afferma il segretario del sindacato per la Sicilia, Calogero Navarra – coordinati dal dirigente comandante di reparto. Il cane antidroga Enea ha scoperto la sostanza stupefacenti. In casa della donna sono stati trovati altri 200 grammi di hashish».