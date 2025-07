Potenziava la droga con agenti chimici nel magazzino del suo ristorante: arrestato a S. Berillo

Catania

Oltre alla sostanza stupefacente la polizia ha anche trovato più di 17mila euro in contanti, occultati in più pertinenze dell’esercizio commerciale

Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici. E’ l’accusa contestata a un 38enne senegalese, al quale sono stati sequestrati complessivamente 8,8 chilogrammi di marijuana e 178 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, che è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania nell’ambito di un’operazione antidroga nel quartiere San Berillo.

Durante una perquisizione nel suo locale, eseguita con la l’ausilio della squadra cinofili delle Volanti, è stato trovato un chilogrammo di marijuana che era nascosto nel cassonetto di una tapparella del magazzino del ristorante. La polizia ha anche trovato oltre 17mila euro in contanti, occultati in più pertinenze dell’esercizio commerciale, e, in un secchio, particolari prodotti chimici. Durante un successivo controllo nell’abitazione dell’uomo la squadra mobile ha sequestrato altri 7,7 chili di marijuana e 161mila euro. La droga e i soldi sono stati sequestrati.