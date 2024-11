Precari enti locali ultima chiamata, l’assessore Messina ai Comuni: «Entro dicembre o mai più»

il caso

Dalla Regione il richiamo: «Non è prevista alcuna proroga»

Si chiuderà alla fine dell’anno la finestra normativa che consente ai Comuni di procedere alla stabilizzazione del personale precario degli enti locali siciliani.

Per questo motivo, l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, invita gli amministratori ad avviare le procedure entro i termini previsti dalla legge per dare certezze ai lavoratori e alle loro famiglie, garantendo allo stesso tempo continuità nella gestione dei servizi comunali.