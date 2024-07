Precipita dal quarto piano di casa e finisce su un’auto: grave 26enne

Milazzo

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica della caduta

Un giovane di 26 anni è precipitato dal quarto piano di un’abitazione nella zona di San Papino, a Milazzo (Messina). Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica, raccogliendo testimonianze da passanti e vicini di casa. Il giovane è stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo essere caduto sul parabrezza di una Fiat Panda parcheggiata sotto il balcone. Le sue condizioni sono critiche. Trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, è stato immediatamente intubato.

