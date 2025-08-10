Pregiudicati si ritrovavano abitualmente in un centro scommesse ad Acireale: attività sospesa per 7 giorni

Nel Catanese

E' emerso che molti di loro avessero diversi precedenti per reati di particolare allarme sociale

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse ubicato nel territorio del comune di Acireale in quanto era diventata abituale ritrovo di pregiudicati, secondo quanto emerso dai costanti controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nella circostanza, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno provveduto a notificare il provvedimento di sospensione dell’attività al titolare.

In occasione dei diversi controlli dei clienti presenti, effettuati in un significativo arco temporale, è emerso che molti di loro avessero diversi precedenti per reati di particolare allarme sociale. Infatti, dalle verifiche nella banca dati in uso alle forze dell’ordine, è stato possibile accertare precedenti per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, nonché per reati predatori e in materia di stupefacenti.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, per il centro scommesse, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale con l’apposizione dei sigilli per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.