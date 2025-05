Preparavano dosi in campagna, arrestati due spacciatori a Giarre

Controlli

Sono stati bloccati in un fondo agricolo mentre stavano lavorando della droga per la vendita

Carabinieri della compagnia di Giarre, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 27enne e un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati bloccati in un fondo agricolo mentre stavano lavorando della droga per la vendita. Sul posto militari dall’Arma hanno trovato oltre un chilogrammo di marijuana, 63 grammi di crack e 132 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 2.500 euro in contanti. Durante una perquisizione dell’abitazione del 27enne gli investigatori hanno inoltre rinvenuto 12 grammi di marijuana e altri 4.500 euro. Tutta la sostanza stupefacente e il denaro sono sequestrati. I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che li ha sottoposti alla misura cautelare dei domiciliari.

