Presentato il piano di risamento dell’Ast: pronti 46 milioni di euro (e 18 serviranno per i nuovi bus)

regione

Il presidente della Regione Renato Schifani: «Raggiunto il primo obiettivo»

E’ stato presentato il piano di risanamento aziendale dell’Ast. La Regione, quindi, effettuati i necessari passaggi, potrà procedere ora con l’erogazione di circa 46 milioni di euro: 28 per l’aumento di capitale della partecipata e 18 per l’adeguamento del parco macchine agli standard imposti dalla legge.

Il documento è stato illustrato dai vertici aziendali al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. «Il mio governo – dice il presidente Schifani – ha sempre creduto nella strategicità dell’Ast, accolgo con soddisfazione il raggiungimento di questo primo obiettivo verso il risanamento e la trasformazione in house della partecipata. Un lavoro di squadra che mi ha visto coinvolto in prima persona, assieme agli assessori all’Economia e alle Infrastrutture e mobilità».