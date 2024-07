Presi i due banditi che hanno sparato al ginecologo Falcidia per rubargli il Rolex

Catania

La rapina del 2 luglio scorso: il professionista rimase ferito alla coscia. Le indagini lampo della Polizia

Hanno un nome e un volto i presunti autori della rapina dello scorso 2 luglio ai danni del ginecologo Ernesto Falcidia che fu ferito alla gamba da un colpo di pistola allo scopo di portargli via il Rolex. La Polizia ha infatti arrestato Fulvio Antonino Amante di 21 anni (al quale il provvedimento cautelare è stato notificato mentre si trova ai domiciliari per altre vicende) e Gabriele Tosto di 22 anni. I due sono accusati di essere stati, in concorso tra loro, di rapina a mano armata, di tentato omicidio e di porto ed illegale detenzione di armi.

Le indagini della Polizia

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania ed eseguite dalla Squadra Mobile etnea, hanno fatto luce sul colpo commesso nella zona della Scogliera. Tutto ha avuto inizio lo scorso 2 luglio, intorno alle 6 del mattino quando una chiamata alla sala operativa della Questura di Catania avvertiva della presenza in un ospedale cittadino di un uomo ferito da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra. L’indagine ha appurato che la vittima, era usciti di casa su un’auto, quando è stata poi bloccata da due soggetti a bordo di uno scooter e che nel tentativo di opporsi alla rapina, cercando di togliere la mascherina ad uno dei due – nel caso specifico a Fulvio Antonino Amante – è stato ferito mentre il bandito gli strappava dal polso un orologio Rolex, del valore di circa 40 mila euro.

Le fasi della rapina