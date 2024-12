Preso anche Antonino Cocuzza, l’ultimo latitante del blitz “Cemento”

l'arresto

E' considerato uno dei capi della piazza di spaccio di via Palermo

Antonino Cocuzza è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania: mercoledì mattina era risultato irreperibile nell’ambito del blitz antidroga Cemento. È indagato con il ruolo di “capo” assieme al genero Sebastiano Buda della piazza di spaccio di via Palermo, smantellata grazie all’operazione scattata due giorni fa. Cocuzza è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine ed è stato preso mentre si nascondeva a casa di alcuni parenti.