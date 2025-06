Preso mentre sta per depredare un’auto in sosta a San Berillo

criminalità

37enne catanese arrestato dai carabinieri. Aveva già compiuto un altro furto poco prima

I Carabinieri di Catania Piazza Verga durante alcuni controlli hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. Proprio in quei momenti, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha riferito agli equipaggi di aver ricevuto la telefonata di un cittadino che, tornato a prendere la sua auto parcheggiata su via Monsignor Ventimiglia, l’aveva trovata con un finestrino rotto e con l’abitacolo a soqquadro, sorprendendo anche l’autore del reato che stava uscendo dal veicolo e, come se nulla fosse, si stava allontanando a piedi.

La vittima ha fornito all’operatore della Centrale una descrizione accurata del malvivente che, naturalmente, è stata diramata a tutti le pattuglie dell’Arma in perlustrazione nella città. I militari di Piazza Verga, che avevano già adocchiato l’uomo, accertato che corrispondeva alla descrizione appena diramata dai colleghi della Centrale Operativa hanno, quindi, deciso di seguirlo con discrezione per monitorarne i suoi movimenti.