Prestavano soldi a tassi usurai e poi pressavano vittime con ritorsioni: arrestati

Siracusa

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato in flagranza di reato una coppia di soggetti gravemente indiziata dei delitti di estorsione ed usura in concorso: l’uomo sessantottenne di origini catanesi e la donna 59enne di origini siracusane. La tempestiva attività investigativa è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa, sotto l’attento coordinamento della locale Procura della Repubblica. Secondo le indagini i due soggetti erano soliti riscuotere dalle vittime una rata mensile di 1000 euro, quale interesse usuraio inerente ad un presunto debito di 2500 euro contratto tempo prima e per il quale era stata già corrisposta la somma di oltre 40.000 euro. A fronte delle continue, pressanti e sempre più insostenibili richieste di denaro avanzate sotto la minaccia di gravi ritorsioni in caso di inadempimento, i poliziotti hanno avviato nell’immediatezza le indagini.