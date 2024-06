Prestiti a usura col tasso anche del 100%, arrestato commerciante nel Messinese

il caso

Le indagini arrivate dopo la denuncia della vittima, un uomo di Falcone

I carabinieri di Falcone hanno arrestato, su ordine del Tribunale di Patti, un commerciante 57enne del posto, perché accusato di usura e atti persecutori ai danni di una persona del luogo, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’uomo è stato messo in carcere.

Le indagini, svolte dai carabinieri di Falcone e coordinate dalla Procura di Patti hanno preso il via dopo la denuncia presentata dalla vittima la quale avendo ottenuto in prestito delle somme di denaro, ma che aveva dovuto sottostare a interessi usurari, pari al 20% o anche il 100%, fino dunque il doppio della somma prestata.

L’impossibilità di pagare il debito ha portato la vittima a vivere in situazioni di precarietà economica mentre il destinatario della misura cautelare, ha cominciato a compiere veri e propri atti persecutori costellati anche da minacce. Il commerciante è anche accusato di aver assoldato dei complici, retribuiti mediante cessione di sostanze stupefacenti, con il compito di tenere sotto controllo i movimenti della parte offesa che, secondo quanto accertato dai Carabinieri, oltre ad essere frequentemente pedinata, era anche monitorata da strumentazione GPS che l’indagato aveva installato abusivamente sulla sua autovettura.