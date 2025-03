La svolta è arrivata in pochi giorni. La squadra mobile ha eseguito i fermi emessi dalla procura nei confronti dei due indagati ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta domenica scorsa in via Sabato Martelli Castaldi. Un 45enne è stato colpito al petto, al bacino e alle gambe da almeno quattro proiettili calibro 9. Fortunatamente non è stato toccato alcun organo vitale. La vittima, con all’attivo una condanna in primo grado per droga, è ricoverata al reparto di Ortopedia del Garibaldi Centro con una frattura al femore causata da una delle pistolettate ricevute.

L’uomo si è incontrato con uno dei fermati davanti alla sala scommesse. Doveva essere un incontro chiarificatore. Ma l’indagato si è presentato con un’arma all’appuntamento. E un complice lo aspettava in sella allo scooter. Non è chiaro se fosse tutto pianificato. La discussione non sarebbe durata molto. A un certo punto l’uomo ha tirato fuori la pistola e ha sparato contro il 45enne mentre si allontanava. Il movente è di natura personale. Anzi forse potrebbe essere legato a una donna contesa.

Già la sera del 2 marzo i poliziotti avevano una pista precisa. La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza aveva dato agli investigatori input inequivocabili. La caccia ai due si è conclusa nelle scorse ore: dopo l’interrogatorio la procura ha emesso i fermi per tentato omicidio che è stato eseguito dai poliziotti. Ora i due indagati, che sono finiti in carcere, dovranno affrontare l’udienza di convalida davanti al gip.